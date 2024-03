OM : Une terrible nouvelle est annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'OM. Après Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Ulisses Garcia ou encore Valentin Rongier, le club marseillais devra faire sans Jonathan Clauss pour le Clasico. L'arrière droit de l'équipe de France est sorti sur blessure face au Chili et les premiers examens ont révélé une déchirure à l’ischio droit.

Présents au stade Vélodrome ce mardi soir pour assister à la rencontre entre l'équipe de France et le Chili, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant ont été aperçus le visage fermé. Et pour cause, les deux membres du staff marseillais ont assisté à la sortie sur blessure de Jonathan Clauss.





Clauss est sorti sur blessure

L'arrière droit a dû céder sa place dès la dixième minute, touché à l'ischio-jambier. Remplacé par Jules Koundé, le joueur marseillais affichait un visage inquiet, se prenant régulièrement la tête entre les mains.

Le verdict est tombé