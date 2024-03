McCourt balance tout sur le rachat de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM fait l'objet de nombreuses spéculations quant à un éventuel rachat de l'Arabie Saoudite dans les mois à venir, Frank McCourt a confié un large entretien à un média américain. Dedans, il n'est pas question de la vente du club, mais l'actuel propriétaire de l'OM raconte surtout comment il en est arrivé à investir dans le football en Europe.

Propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, Frank McCourt restera-t-il en place encore longtemps ? À en croire les dernières tendances, l'homme d'affaires américain serait en négociations avec des investisseurs d'Arabie Saoudite pour une éventuelle revente du club phocéen. Mais en attendant que ce deal voit potentiellement le jour, McCourt a accordé un large entretien à la NBC dans lequel il raconte toutes les coulisses de son rachat de l'OM, il y a maintenant sept ans et demi.

« Un rêve d'enfant »

« Cela a conduit à la propriété de Marseille dans le football européen, qui, si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez au football européen. Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j'achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c'est le sport le plus important au monde, mais c'est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. Le baseball est un sport fantastique, un sport avec lequel j'ai grandi, mais c'est vraiment le passe-temps national de l'Amérique et il touche certaines parties de l'Amérique du Sud et certaines parties de l'Asie. Mais ce n’est pas un sport mondial en soi », explique le propriétaire de l'OM.

« J'étais très attiré par tout ça »