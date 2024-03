Vente OM : La réponse de McCourt à l’Arabie Saoudite est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, le dossier lié à la vente de l'OM plane sur l'actualité marseillaise. Certains ont diffusé leurs informations sur le sujet, comme Mohamed Bouhafsi, et l'ont payé cash. Aujourd'hui sur France 5, l'ancien journaliste de RMC a évoqué ce dossier, source de nombreux fantasmes. Et en a profité pour rappeler la position de Frank McCourt.

Ces dernières années, plusieurs journalistes ont mis les pieds dans le plat et évoqué le brûlant de la vente de l'OM. C'était le cas de Mohamed Bouhafsi, voix et visage bien connus des auditeurs de RMC . Ce dernier a décidé de tout plaquer du jour au lendemain et de quitter le monde du football, mais aussi celui du sport. Aujourd'hui, Bouhafsi est devenu l'un des journalistes qui accompagnent Anne-Elizabeth Lemoine dans l'émission C à vous sur France 5 . Pourquoi ce virage à 90 degrés ? Lors d'un entretien accordé à Farid Rouas, il a annoncé avoir été victime de menaces suite à la diffusion d'informations sur la vente de l'OM.

Il quitte l’OM, les mauvaises nouvelles s’accumulent https://t.co/zcVRdP6MH0 pic.twitter.com/kCOC6tBWTg — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Bouhafsi met les choses au clair

« Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de Vente OM qui m’a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Ça me fait beaucoup de mal pour les supporters marseillais qui ont rêvé et ont cru qu’ils allaient avoir Zidane ou Ronaldo. Ça fait mal au cœur parce qu’ils sont tellement passionnés, que parfois des gens en profitent un peu. Je suis au quotidien le dossier » a déclaré Mohamed Bouhafsi.

McCourt a posé ses exigences