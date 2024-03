L’OM rêve d’un coup historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la Ligue des champions, la Ligue Europa ? L'OM est toujours en course pour remporter un nouveau titre européen, malgré une grosse frayeur en huitième de finale face à Villarreal. Selon Valentin Rongier, le club marseillais a les moyens de mettre la main sur le trophée, même si des équipes comme Liverpool ou le Bayer Leverkusen restent en course.

L'OM est à trois matches d'un bonheur absolu. Les souvenirs de 1993 pourraient ressurgir en cas de nouvelle épopée en Ligue Europa. Pour l'heure, le club marseillais est en quart de finale, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques semaines. Mais l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc et les dernières performances prometteuses de l'équipe ont redonné espoir aux supporters, mais aussi au vestiaire marseillais.

« Si on peut la gagner ? J'aimerais bien dire oui »

Questionné par des enfants, Valentin Rongier a confirmé que l'objectif était la gagne, malgré la présence de pointures comme le Bayer Leverkusen ou encore Liverpool, qui pourrait être son prochain adversaire en demi-finale. « Si on peut la gagner ? J'aimerais bien dire oui. Mais bien sûr on va tout faire pour aller au bout de cette coupe. Parmi les équipes qui restent, il y a quand même de très belles équipes donc ce ne sera pas facile, mais dans le football il peut tout se passer » a déclaré le milieu de terrain dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Rongier se concentre sur le Benfica