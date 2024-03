Un joueur quitte l’OM, Deschamps le félicité !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent des listes de Didier Deschamps depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, Mattéo Guendouzi a profité du forfait d’Antoine Griezmann pour faire son retour en équipe de France. Malgré cette longue absence, le milieu de terrain assure que le sélectionneur ne l’avait pas perdu de vue après son départ de l'OM.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors qu’Antoine Griezmann a vu sa série de matches joués avec l’équipe de France s’interrompre à 84, la star de l’Atlético étant blessée, Mattéo Guendouzi en a profité pour prendre sa place, retrouvant les Bleus pour la première fois depuis le Mondial 2022. De quoi donner un espoir à l’ancien milieu de l’OM en vue de l’Euro. Interrogé par Le Parisien, celui qui évolue aujourd’hui à la Lazio est revenu sur son absence en sélection.

« Ça a nécessité un certain temps d’adaptation »

« Il faut contextualiser les choses. Pas mal de changements sont intervenus durant cette période , se justifie Guendouzi. J’ai notamment quitté l’OM pour la Lazio l’été dernier. Ça a nécessité un certain temps d’adaptation. J’ai dû apprivoiser un nouvel environnement, me familiariser avec un championnat différent. Mon retour chez les Bleus récompense ma régularité avec mon club depuis de longs mois, c’est la clé. Être performant sur un mois ou deux, ça ne suffit pas. »

« Deschamps continuait de me suivre et s’est félicité de mon comportement à la Lazio »