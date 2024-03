Le bourreau historique de l’OM annonce une désillusion pour Gasset !

Arnaud De Kanel

Les 11 et 18 avril, l'OM affrontera Benfica en quarts de finale de l'Europa League. Une double confrontation aux allures de revanche pour le club phocéen qui possède un lourd passif avec son homologue lisboète. Les prédictions vont bon train depuis le tirage au sort et ce lundi, c'est Vata, le bourreau de l'OM en 1990, qui a livré son pronostic. Sans surprise, il voit Benfica éliminer la bande à Jean-Louis Gasset.

Tombeur de Villarreal au tour précédent, l'OM va croiser la route de l'un de ses meilleurs ennemis en quarts de finale de Ligue des champions, Benfica. Les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent venger leurs ainés mais Vata n'y croit pas.

Mercato : Guendouzi valide ses retrouvailles après l’OM ! https://t.co/0xMwpEsGjU pic.twitter.com/LLUiuANizD — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

L'OM veut prendre sa revanche

Eliminé injustement en 1990 sur un but non valable de Vata avant de chuter à nouveau en 2010 face à Benfica, l'OM peut se venger cette année. Basile Boli avait annoncé la couleur au moment du tirage au sort. « Nos supporters ont rêvé dans les années 1990 de ce Benfica-OM, un remake mais avec autres choses. On redoute cette formation, elle sort de la Ligue des champions et a sorti Toulouse (2-1/0-0) », avait déclaré le héros de 93 au micro de Canal+ . Vata lui, voit une qualification de Benfica.

«Je pense que Benfica passera»