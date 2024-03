Zidane - Cristiano Ronaldo : Il prépare une annonce pour l’OM !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo auraient pu se retrouver à l’OM si l’on en croit les rumeurs au fil des années. Pris à parti sur le réseau social X, le journaliste Thibaud Vézirian a vidé son sac sur ces deux dossiers en affirmant qu’il fera une annonce claire afin de remettre les pendules à l’heure.

A l’été 2022, à la dernière ligne droite du mercato, le hashtag #RonaldOM a fait son apparition sur X par Jul, rappeur marseillais. Les rumeurs ont fusé, mais il resta finalement à Manchester United avant de partir quelques mois plus tard pour l’Arabie saoudite.

«Je t'expliquerai clairement qui a parlé de Zidane ou Ronaldo»

Plus récemment, c’est le nom de Zinedine Zidane qui a été lié à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la potentielle vente du club aux investisseurs saoudiens grâce à laquelle l’enfant du pays disposerait d’un rôle de manager selon Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu . Un internaute a interpellé le journaliste Thibaud Vézirian, très vocal sur le dossier de vente de l’OM, sur X en lui demandant des comptes au sujet de Zidane et de Ronaldo. « N'hésite pas à passer en direct dans le Dèj Foot demain, je t'expliquerai clairement qui a parlé de Zidane ou Ronaldo. Pas moi ».

Mercato : Il refuse une fortune après l’OM ! https://t.co/2VFpe1egIl pic.twitter.com/Oia7d5ewcv — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Zidane à l’OM ? Vézirian botte en touche