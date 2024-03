Surprise pour l'OM, un renfort arrive ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des terrains depuis le mois de novembre en raison d'une blessure au genou gauche, Valentin Rongier poursuit son programme de réathlétisation, mais les dernières nouvelles n'étaient pas rassurantes. Une fin de saison prématurée a été évoquée ce lundi soir. Mais au sein de l'OM, on croise encore les doigts pour un retour dans les prochaines semaines.

La trêve internationale n'a pas été bénéfique à l'OM. En l'espace de quelques jours, le club marseillais a vu son infirmerie se remplir à vu d'œil. Pape Gueye et Ismaïla Sarr sont revenus plus tôt en France en raison de douleurs, tout comme Ulisses Garcia. Ces trois joueurs sont incertains pour le choc face au PSG dimanche soir. Pour Bamo Meïté, sa saison est d'ores et déjà terminée. Durement touché à l'entraînement, le défenseur met un peu plus Jean-Louis Gasset dans l'embarras. Le coach de l'OM doit déjà se passer des services de certains cadres comme Samuel Gigot ou encore de Valentin Rongier, absent depuis le mois de novembre.

Fin de saison pour Rongier ?

Victime d'une fracture de la rotule du genou gauche, Rongier ne cesse de repousser son retour. Attendu sur les terrains en février, il serait toujours en phase de réathlétisation. Mais ce n'est pas pour autant que les douleurs ont disparu. Et certains comme Daniel Riolo craignant une fin de saison prématuré pour le milieu de terrain de l'OM. « Moi je pense qu’il aura beaucoup de mal à jouer cette saison. Rappelez-vous au début quand il se blesse, on pense que ça va durer deux mois. C’est terrible de s’être privé toute une année de ce joueur, il est très important pour l’OM » a déclaré le chroniqueur sur RMC .

Il existe un espoir