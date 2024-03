OM : Avant le PSG, c’est la catastrophe à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG se déplacera au Vélodrome afin d'y défier l'OM pour un Classique qui s'annonce très chaud. Ce sera le premier pour Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais, et l'ancien coach de l'ASSE va devoir faire face à une cascade de blessures. Une véritable hécatombe.

Jean-Louis Gasset va retrouver le PSG. Adjoint de Laurent Blanc entre 2013 et 2016, le technicien français est désormais sur le banc de l'OM et vivra son premier Classique dimanche soir en tant que coach de l'OM. Un match qui s'annonce crucial pour les Marseillais qui doivent gagner pour rester dans la course à l'Europe. Mais il faudra faire face à une cascade de blessures.

C'est l'hécatombe à Marseille

En effet, durant la trêve internationale, l'OM a perdu Ismaïla Sarr et Pape Gueye, tandis que Bamo Meïté s'est blessé à l'entraînement. Des absences qui s'ajoutent à celles de Valentin Rongier, Amir Murillo, et Jean Onana.

Deux autres joueurs incertains

Mais ce n'est pas tout puisque Pape Gueye et Samuel Gigot sont également très incertains pour la réception du PSG. C'est donc une véritable hécatombe qui frappe l'effectif marseillais dans un moment clé de la saison puisqu'en plus du sprint final, l'OM dispute les quarts de finale de la Ligue Europa contre Benfica.