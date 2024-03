OM : De retour à Marseille, ils hallucinent

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, l’équipe de France recevait le Chili au Vélodrome dans le cadre d’un match amical. C’était ainsi l’occasion pour plusieurs joueurs de retrouver Marseille. William Saliba était en effet titulaire, tandis que Mattéo Guendouzi a été ovationné lors de son entrée en jeu. Les deux anciens Marseillais étaient donc ravis de revenir au Vélodrome.

L'équipe de France affrontait le Chili mardi soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Les Bleus se sont imposés 3 buts à 2 et ce fut l'occasion pour d'anciens joueurs de l'OM de revenir à Marseille. Côté Chilien, il y avait évidemment Alexis Sanchez, tandis que côté Français, William Saliba et Mattéo Guendouzi ont affiché leur joie de revenir au Vélodrome.

«Ça s’est super bien passé»

« On a mal démarré la rencontre mais on a réussi à revenir dans le match. En jouant du côté de Kylian (Mbappé) et Théo (Hernandez), je devais éviter de trop monter, gérer les équilibres et faire tourner le ballon. On a plutôt bien réussi à le faire sur l’ensemble du match. Les blessures n’ont pas eu d’impact, mais c’est la fin de saison, les ischios et les quadriceps tirent un peu. C’est une immense fierté pour moi de revêtir le maillot de l’équipe de France. Ça fait quelques années que je fais partie de ce groupe, ça s’est super bien passé », a estimé le milieu de terrain de la Lazio en zone mixte..

«C’est toujours un plaisir de jouer ici»