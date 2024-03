OM - PSG : Gasset confirme une très mauvaise nouvelle

Axel Cornic

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain va affronter l’Olympique de Marseille dans son antre du stade Vélodrome dans l’une des rencontres les plus attendues de la saison. Mais les Marseillais ne seront pas au complet pour ce grand rendez-vous, comme l’a expliqué ce vendredi Jean-Louis Gasset, en conférence de presse.

C’est peut être un tournant de la fin de saison marseillaise qui arrive, ce dimanche. Véritablement métamorphosés depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, les joueurs de l’OM auront sans aucun doute à cœur de montrer leur valeur face à leur pire ennemi, le PSG. Mais la tâch sera loin d’être simple…

OM - PSG : Un Classico qui rentre déjà dans l'histoire ! https://t.co/UU33nUQMDl pic.twitter.com/o4peGzkGZW — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

« Les absences certaines, c'est Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana »

Surtout que du côté de l’OM, il y a eu une véritable hécatombe, notamment avec Jonathan Clauss qui s’est blessé avec l’équipe de France, face au Chili (3-2). « Les absences certaines, c'est Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana. Ils ne seront pas dans le groupe » a confirmé ce vendredi Jean-Louis Gasset lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui peut débuter »