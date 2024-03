Enfin une bonne nouvelle pour l'OM !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, l'OM va recevoir le PSG dans un Vélodrome en fusion, qui devrait connaître un record d'affluence. Ce Clasico se déroulera dans des conditions particulières pour Jean-Louis Gasset, qui recevra son ancien club (il était adjoint de Laurent Blanc) et qui voit surtout de nombreux forfaits dans ses rangs. Malgré tout, une bonne nouvelle est tombée ce vendredi matin, avec les présences d'Ulisses Garcia et Samuel Gigot à l'entraînement.

Cette 27ème journée de Ligue 1 promet des chocs alléchants ! Ce vendredi, le LOSC accueillera le RC Lens en ouverture, tandis que dimanche soir, l'OM recevra le PSG. Deux matchs qui sentent déjà la poudre et concernant l'OM, cette rencontre risque d'être déséquilibrée, malgré quelques retours...

Neuf absents face au PSG ?

La trêve internationale a fait beaucoup de mal à l'OM. Face au Chili (3-2), l'international français Jonathan Clauss est sorti sur blessure et a été victime d'une déchirure de l'ischio de la cuisse droite. Il sera absent durant 3 à 4 semaines et son forfait vient s'ajouter à ceux de Valentin Rongier, Amir Murillo, Bamo Meité, Bilal Nadir et Ismaïla Sarr. A noter que d'après les informations du journaliste Karim Attab, Pape Gueye, Jean Onana et Leandro Balerdi n'ont pas été aperçus à l'entraînement ce vendredi matin.

Adulé à l’OM, il se fait fracasser https://t.co/kVjkUNtCHb pic.twitter.com/LzvjV5QKYS — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Gigot et Garcia reviennent dans le groupe

En revanche, Jean-Louis Gasset pourra certainement compter sur le retour de deux joueurs dans le groupe marseillais face au PSG. Samuel Gigot et Ulisses Garcia se sont entraînés avec le groupe ce vendredi. Une bonne nouvelle pour Gasset, qui n'atténuera certainement pas sa tristesse de voir son groupe décimé.