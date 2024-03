OM - PSG : Des gros renforts arrivent pour Gasset !

Hugo Chirossel

Alors qu’il reçoit le PSG dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM doit faire face à un grand nombre de blessures dans son effectif. Mais à quelques jours du Classique, Marseille a l’espoir de pouvoir enregistrer quelques retours, surtout dans le secteur défensif. Leonardo Balerdi pourrait finalement être présent et il y a également de l’espoir concernant Samuel Gigot.

Jean-Louis Gasset a un véritable casse-tête à gérer. Déjà privé de certains éléments, notamment Valentin Rongier et Amir Murillo, l’entraîneur de l’OM a perdu plusieurs joueurs pendant la trêve internationale. Une mauvaise nouvelle, notamment dans l'optique de la réception du PSG dimanche

Hécatombe à l’OM, il annonce un «tour de magie» de Gasset https://t.co/pYcGpZPFxE pic.twitter.com/l8Zeq2hMxo — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Plusieurs retours avant le PSG ?

Bamo Meïté ne pourra pas rejouer cette saison, tandis que Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr se sont blessés en sélection. Si leur présence n’est pas encore assurée, l’OM pourrait en revanche enregistrer quelques retours avant d’affronter le PSG.

Balerdi, Gueye et peut-être Gigot