OM : Gasset vend la mèche pour deux renforts

Hugo Chirossel

À deux jours de la réception du PSG, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les joueurs à sa disposition. L’entraîneur de l’OM a confirmé les absences de Bamo Meïté, Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr et Jean Onana et a également donné des nouvelles des blessés de longue date Valentin Rongier et Amir Murillo.

Comme attendu, l’OM devra se passer de plusieurs joueurs dimanche soir, lors de la réception du PSG. « Les absences certaines, c'est Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana. Ils ne seront pas dans le groupe », a annoncé Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

PSG : L'OM reçoit un coup de main pour... Kylian Mbappé ! https://t.co/E3BtF8Hrso pic.twitter.com/43jXbQ53Y5 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

« On a quatre joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe »

En ce qui concerne Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Ulisses Garcia et Pape Gueye, Jean-Louis Gasset a indiqué qu’ils n’étaient pas loin de faire leur retour : « On a quatre joueurs qui sont proches de réintégrer le groupe . »

« Murillo et Rongier, ça va bien, ça avance »