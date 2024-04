PSG : Polémique avec l’OM, l’injustice est confirmée

Jean de Teyssière

Ce dimanche soir, l'OM et le PSG s'affrontaient au stade Vélodrome. Le PSG est sorti vainqueur de ce duel grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos. Mais le match a aussi été marqué par le carton rouge direct pour Lucas Beraldo, que même certains anciens joueurs de l'OM peinent à comprendre...

C'est l'une des actions de ce Classique entre l'OM et le PSG (0-2). Au cours d'un duel avec Pierre-Emerick Aubameyang, Lucas Beraldo déséquilibre son adversaire et commet une faute. L'action aurait dû s'arrêter là sauf que la VAR a décidé d'appeler l'arbitre de la rencontre pour revisionner les images. Benoît Bastien, l'arbitre du match, a décidé d'exclure directement Beraldo. Une expulsion que beaucoup jugent sévère.

«En regardant l’action, j’ai du mal à comprendre»

A la mi-temps du match entre l'OM et le PSG, l'ancien défenseur phocéen, Daniel Van Buyten ne comprenait pas le carton rouge reçu par Lucas Beraldo, dans des propos tenus sur Prime Vidéo : « Surpris, oui. Qu’il y ait une faute, je peux l’accepter. Après, surpris que l’arbitre soit appelé par le Var pour aller vérifier l’action. En regardant l’action, j’ai du mal à comprendre quand même. »

«Sur cette action, c’est un bête contact»