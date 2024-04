PSG : Riolo calme le scandale du jour !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et l'OM, Lucas Beraldo a été expulsé par l'arbitre de la rencontre à la suite d'une faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le carton rouge du défenseur du PSG est discutable, Daniel Riolo a pris position sur le sujet après le coup de sifflet final du Classique.

Ce dimanche soir, l'OM recevait le PSG au stade Vélodrome. Alors que deux équipes étaient dos à dos (0-0), Lucas Beraldo a été expulsé par l'arbitre de la rencontre.

Mercato : Proche de signer à l’OM, il finit au PSG ! https://t.co/AQBHpvYvog pic.twitter.com/nr3Dy9e81N — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Beraldo a été expulsé durant OM-PSG

A la 40ème minute de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang est lancé dans la profondeur sur l'aile droite, et ce, à seulement quelques mètres de la ligne médiane. Au duel avec Lucas Beraldo, la star de l'OM s'écroule et se voit adjuger une faute. Dans un premier temps, Benoît Bastien ne donne pas un second avertissement au défenseur du PSG, qui avait déjà écopé d'un carton jaune. Mais après un appel de la VAR, l'arbitre du Classique a visionné l'action sur l'écran, avant de sortir un carton rouge direct, qu'il a tendu devant Lucas Beraldo. Ce dernier étant expulsé directement sans recevoir de second carton jaune.

«Si ce n’est pas rouge direct, c’est au moins deuxième jaune»