OM/PSG : Scandale en plein match, l’étonnante sortie de Luis Enrique

Malgré la victoire du PSG face à l'OM dimanche soir (2-0), la rencontre aurait pu basculer sur un fait d'arbitrage important. En effet, en fin de première période, Lucas Beraldo est expulsé à cause d'une faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. L'arbitre l'a jugé en position de dernier défenseur et a donc sorti le rouge après consultation de la VAR. En conférence de presse, Luis Enrique a refusé de polémiquer.

C'est une décision qui a largement fait parler. Peu avant la pause du Classique entre l'OM et le PSG, Lucas Beraldo commet une faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà averti, le Brésilien s'en tire bien puisque l'arbitre ne sort pas de second avertissement. Cependant, ses collègues de la VAR l'appelle, estimant que le défenseur du PSG a annihilé une occasion de but. Résultat, il reçoit un carton rouge direct et a laissé ses partenaires à 10 durant toute la seconde période. Cela n'a pas empêché le PSG de s'imposer à Marseille (2-0). Luis Enrique a donc évité de polémiquer.

Luis Enrique refuse la polémique

« Je n’ai pas pour habitude de juger une décision de l’arbitre, et encore moins depuis qu’il y a le VAR. Je m’imagine qu’ils auraient vu une erreur si c’était le cas. Moi, j’étais au bord du terrain, donc je n’ai pas tout vu », explique dans un premier temps l'entraîneur du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne veux pas protester auprès de l’arbitre»