Luis Enrique annonce un joueur fantastique au PSG

Arnaud De Kanel

Arnau Tenas, recruté par le PSG lors du dernier mercato estival après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, occupe actuellement le poste de troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Bien que sa présence sur le banc semble reléguée à un rôle de soutien, Luis Enrique ne tarit pas d'éloges à son égard et semble satisfait de le voir évoluer sous les couleurs parisiennes, qualifiant même son portier de « fantastique. »

Dans l'ombre des projecteurs, le nom d'Arnau Tenas (22 ans) a émergé lors de son arrivée au PSG l'été dernier. Si ce gardien espagnol n'était pas forcément sur toutes les lèvres, il a toutefois eu l'opportunité de démontrer sa valeur sur le terrain de l'équipe première. Les aléas, notamment les contretemps rencontrés par Gianluigi Donanrumma et la blessure de Keylor Navas en début de saison, ont ouvert la voie à Tenas. Ce dernier a ainsi pris place dans les cages parisiennes à trois reprises en Ligue 1, marquant notamment les esprits piur sa première apparition face au Havre où il était entré en cours de jeu suite à l'expulsion de Donnarumma. Malgré son faible temps de jeu, il a convaincu Luis Enrique.

«Arnau Tenas est fantastique»

Après son départ du FC Barcelone, Arnau Tenas a rejoint les rangs du PSG lors du mercato estival 2023, s'engageant librement avec le club parisien. Cette acquisition a été saluée par Luis Enrique, entraîneur du PSG, qui a tenu à souligner les atouts de son nouveau gardien lors d'une intervention jeudi dernier sur Twitch . Le coach a employé des mots forts.

«C'est une grande signature»