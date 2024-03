PSG - Clash : Riolo tacle Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a eu plusieurs prises de bec avec des journalistes, n'hésitant pas à aller au clash avec certains d'entre eux. Alors que Franck Haise a reconnu la supériorité du LOSC ce vendredi soir, Daniel Riolo a tenu à adresser un tacle déguisé au coach du PSG.

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a posé ses valises au PSG. Toutefois, le coach espagnol ne s'est pas fait que des amis en France. En effet, Luis Enrique s'est emporté à plusieurs reprises face à des journalistes, et ce, lorsqu'il n'a pas apprécié certaines questions.

Mercato - PSG : Il annonce une mauvaise nouvelle pour ce transfert à 60M€ https://t.co/igrVUMpz6l pic.twitter.com/1PAQcwt0B7 — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

«C'est pas mieux un coach qui se fout de la gueule ?»

Ce vendredi soir, le RC Lens s'est incliné sur la pelouse du LOSC. Présent en conférence de presse après la rencontre, Franck Haise a reconnu que les Dogues de Paulo Fonseca ont été meilleurs que son équipe. Une attitude louée par Daniel Riolo à sa manière. En effet, le journaliste de RMC Sport a mis en lumière la réaction de Franck Haise en taclant indirectement Luis Enrique. En effet, Daniel Riolo s'en est pris au coach du PSG sans le nommer. « Haise qui avoue la supériorité du LOSC ? Je me pose des questions quand même. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait. Est-ce que c'est pas mieux un coach qui se fout de la gueule, qui ne répond pas aux questions, ça ne montre pas que tu es un plus un grand coach ? » , a pesté Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot ce vendredi soir, avant d'en rajouter une couche.

«Ta question, c'est de la merde»