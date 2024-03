Changement radical au PSG, son secret est dévoilé 

Axel Cornic

Dans une interview publiée ce samedi dans le magazine Sportweek, Gianluigi Donnarumma a révélé avoir fait appel à une coach mentale pour essayer de dépasser certains obstacles dans sa carrière. Un choix plutôt judicieux, puisque le gardien du Paris Saint-Germain a montré un visage bien différent lors des derniers mois.

Lancé dans le grand bain dès son plus jeune âge, Gianluigi Donnarumma a rapidement été érigé en grande promesse du football italien et même futur meilleur gardien au monde. Un poids extrêmement lourd pour un homme qui a fêté ses 25 ans en février dernier et qui a été confronté à des situation très compliquées avec l’AC Milan, la sélection italienne et le PSG.

Mercato : Apres Mbappé, le Real Madrid menace encore le PSG https://t.co/IfUCAgMR1M pic.twitter.com/uWBqEQ6aEj — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Donnarumma a une coach mentale

Dans les colonnes de Sportweek , Gianluigi Donnarumma a ainsi confié avoir fait appel à une coach mentale Nicoletta Romanazzi, pour l’aider dans sa carrière. « Grâce à elle j'ai surtout appris à gérer les erreurs mais aussi les réussites. Je la remercie car elle m'aide à rester concentré sur moi-même et à ne pas penser aux éléments extérieurs » a déclaré le gardien du PSG. « Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, au contraire cela rend plus fort. Le rôle de gardien de but est l’un des plus difficiles, mais aussi des plus beaux. Une de mes forces c'est de rester concentré malgré quelques erreurs, si tu y penses tu es mort ».

« Je pense que ça a totalement changé sa perception lors de ce match »