PSG : Un proche de Luis Enrique vend la mèche pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est plus intouchable. A partir du moment où le joueur a annoncé son départ du PSG en fin de saison, Luis Enrique a décidé de réduire considérablement son temps de jeu. Mais selon Oscar Garcia, l'un des amis du technicien espagnol, la présence de l'international français lors de la double confrontation de Ligue des champions face au Barça ne fait pas de doute.

Kylian Mbappé a vu son statut au PSG évoluer. Sur le départ, l'international français n'est plus intouchable. Conséquence, le joueur de 25 ans a pris place à de nombreuses reprises sur le banc des remplaçants ces dernières semaines, en championnat. Car en Ligue des champions, Mbappé reste indispensable comme l'a illustré le huitième de finale face à la Real Sociedad.

Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG https://t.co/KzuzAD53We pic.twitter.com/usQI2u0IfR — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

La gestion de Mbappé commentée

Passé par l'ASSE et le Stade de Reims, et aujourd'hui coach de Louvain en Belgique, Oscar Garcia s'est prononcé sur la gestion de Mbappé. « Je ne peux pas trop me prononcer car je n’ai pas tous les paramètres, je ne sais pas tout ce qu’il se passe, ce qu’il y a, à l’entraînement, sa forme physique, s’il doit se reposer ou non car Mbappé ou pas Mbappé pour un entraîneur, ce qui compte est d’avoir les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions » a confié le technicien espagnol au sujet de son ami, Luis Enrique.

« Si Mbappé est en forme... »