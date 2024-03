Le PSG reçoit une réponse à 1Md€ sur le mercato !

Benjamin Labrousse

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG se serait penché de près sur un gros talent du FC Barcelone. Rayonnant pour ses premiers matchs au Barça, Pau Cubarsi impressionne en défense centrale. Selon la presse catalane, le club parisien aurait aimé tenter une approche pour le joueur de 17 ans, qui va néanmoins prolonger en Catalogne, avec une clause d’1Md.

Le PSG a entamé une véritable révolution. Désormais dotée d’une nouvelle politique sportive, la cellule de recrutement parisienne n’hésite plus à se pencher sur des profils très prometteurs, et se veut beaucoup plus patiente avec ces derniers qu’auparavant. Ces dernières semaines, la presse espagnole a affirmé que le PSG s’était intéressé à deux cracks du FC Barcelone.

PSG : Une équipe de folie est réclamée à Luis Enrique https://t.co/EPIRSGUVtA pic.twitter.com/yR3wJaMprA — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Le PSG recalé pour Lamine Yamal ?

Tout est ainsi parti d’une information divulguée par MARCA . Le média ibérique révélait ainsi que le FC Barcelone avait repoussé une proposition à hauteur de 200M€ du PSG pour Lamine Yamal. L’ailier prodigieux de 16 ans devrait néanmoins s’inscrire dans la durée au sein du club blaugrana , lui qui détient une clause libératoire d’1Md€ dans son contrat. Ce cas de figure pourrait par ailleurs se reproduire avec un autre gros talent issu de la Masia , en la personne de Pau Cubarsi.

Pau Cubarsi va s’engager dans la durée au Barça