Mercato : Il fait son retour à l'OM, c'est un déchirement !

Hugo Chirossel

Après y avoir été prêté la saison passée, Ruben Blanco a fait son retour à l’OM l’été dernier, cette fois-ci dans le cadre d’un transfert sec. Un choix que ne regrette pas le gardien espagnol, qui se sent bien à Marseille, mais quitter son club formateur, le Celta Vigo, a tout de même été très dur pour lui.

À la recherche d’une doublure à Pau Lopez l’été dernier, l’OM a décidé une nouvelle fois de miser sur Ruben Blanco. Ce dernier avait déjà passé la saison précédente à Marseille, mais il était prêté. Les dirigeants marseillais ont finalement décidé de s’attacher ses services définitivement, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2026. Un changement de club qui a été difficile à digérer pour Ruben Blanco.

« C'était compliqué parce que c'était une décision difficile à prendre »

« Mon départ du Celta ? C'était compliqué parce que c'était une décision difficile à prendre. Nous avons beaucoup de racines en tant que canteranos à Vigo. Depuis le retour en première division, la base de l'équipe a toujours été l'équipe de jeunes et nous nous sentions importants. C'est une situation compliquée car nous sommes très attachés au club et notre défi est que le Celta continue à grandir, mais l'occasion s'est présentée. Je n'avais pas joué depuis un an et demi... », a confié Ruben Blanco, dans un entretien accordé à AS .

« Je pense que c'est un défi super excitant »