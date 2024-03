Mercato : L’annonce surprise, Zidane bientôt de retour ?

Thomas Bourseau

Xabi Alonso était lié à Liverpool et au Bayern Munich notamment. Néanmoins, le coach du Bayer Leverkusen a annoncé qu’il poursuivra son aventure avec le club de Bundesliga la saison prochaine. De quoi faire les affaires d’un certain Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane est en quête d’un nouveau challenge alors qu’il va boucler sa troisième année sabbatique depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. À en croire Daniel Riolo, Zidane pourrait se plaire au Bayern Munich, club qui cherche un successeur à Thomas Tuchel pour la saison prochaine.

Xabi Alonso hors course, une occasion en or pour Zidane au Bayern Munich ?

Cette semaine, Sport BILD a évoqué l’option d’un tandem bâti par Zinedine Zidane et Franck Ribéry à la tête de l’effectif du Bayern Munich. Zidane serait d’ailleurs une piste chaude du club bavarois. Et la décision de Xabi Alonso de poursuivre au Bayer Leverkusen la saison prochaine jouerait en sa faveur puisque le champion du monde espagnol était en lice pour le même poste à Munich.

Mercato : Une terrible révélation tombe pour Zidane https://t.co/zehut8KW96 pic.twitter.com/EutXNXuQmI — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Xabi Alonso : «Je leur ai dit que je restais et que je continuais au club»