Mbappé - PSG : Son prochain entraîneur est connu ?

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé, désireux de changer d’air après sept années au PSG. Une aubaine pour Carlo Ancelotti qui pourra compter sur l’un des meilleurs joueurs de la planète dans son effectif, avant peut-être de laisser sa place sur le banc. Un profil prestigieux devrait en tout cas être disponible.

Après Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, c’est Carlo Ancelotti qui devrait pouvoir compter sur les services de Kylian Mbappé au sein de son effectif. Libre à l’issue de la saison, l’international français a décidé de quitter le PSG et devrait s’engager en faveur du Real Madrid, plus que jamais favori pour accueillir sa grande priorité. Ancelotti peut ainsi préparer l’exercice à venir avec Kylian Mbappé, avant peut-être de laisser sa place.

Ancelotti a prolongé

Au cœur des rumeurs pour son avenir, Carlo Ancelotti a prolongé son bail de deux saisons avec le Real Madrid, désormais engagé jusqu’en juin 2026. Une grande satisfaction pour le technicien italien qui avait toujours fait du club merengue sa priorité et qui restera donc sur le banc la saison prochaine. Pour la suite, cela reste flou.

Xabi Alonso au Real Madrid en 2025 ?

Au sein du Real Madrid, on continue en effet de se préparer à l’avenir, avec plusieurs pistes pour le remplacement de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso a notamment la cote et les chances de le voir revenir du côté de la capitale espagnole ont augmenté ce vendredi, l'Espagnol ayant décidé de rester une année supplémentaire au Bayer Leverkusen après son excellente saison, ce qui oblige désormais le Bayern Munich et Liverpool à regarder ailleurs. D’après le journaliste Ben Jacobs, ce choix ouvre ainsi la porte au Real Madrid à l’été 2025, si Carlo Ancelotti venait à plier bagage. Mbappé pourrait donc rapidement connaître du changement à Madrid.