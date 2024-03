Mercato : Le Real Madrid prévoit une signature avant Mbappé !

Jean de Teyssière

La saison du Real Madrid a été marquée par de nombreuses blessures de joueurs importants. Le premier a été Thibaut Courtois. Le gardien belge s'est rompu le ligament croisé du genou gauche durant la pré-saison, avant de rechuter, cette fois à l'autre genou, étant victime d'une déchirure du ménisque. Sa saison est terminée et le Real Madrid s'empresse de prolonger le gardien remplaçant de Courtois, Andriy Lunin.

Kylian Mbappé a informé la direction du PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale et qu'il partirait donc libre en juin prochain. L'identité de son prochain club n'est pas encore connue mais de nombreuses rumeurs l'envoient au Real Madrid. Le club espagnol prépare déjà la saison prochaine et devrait boucler la signature d'un joueur dans les prochains jours...

Lunin va prolonger

D'après les informations du média espagnol Relevo , les discussions entre le Real Madrid et le gardien ukrainien Andriy Lunin pour une prolongation de contrat ont commencé avant la rechute de Thibaut Courtois. Preuve que le Real Madrid comptait déjà s'appuyer sur son gardien remplaçant, qui a réussi à mettre sur le banc Kepa Arrizabalaga, prêté au Real Madrid pour occuper le poste de numéro 1. Entre le clan Lunin et le Real Madrid, les discussions avancent bien et un accord devrait être trouvé assez vite. Lié avec le club madrilène jusqu'en juin 2025, il pourrait prolonger d'une année supplémentaire.

Une augmentation de salaire significative