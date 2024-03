Le PSG commet une grave erreur, le proche d’un joueur balance

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plus d'un an que Presnel Kimpembe n'a plus rejoué au football. Le défenseur du PSG ne devrait pas d'ailleurs faire son retour sur les pelouses cette saison, ce qui interroge sur la gestion de sa blessure. Un proche du joueur ne manque d'ailleurs pas d'afficher ses doutes.

Le 26 février 2023, Presnel Kimpembe subissait une rupture du tendon d'Achille lors de la victoire du PSG contre l'OM (3-0). Et depuis, le défenseur formé au club de la capitale n'est plus réapparu sur les terrains. En effet, Presnel Kimpembe a du être réopéré « pour une correction chirurgicale », comme l'expliquait le communiqué du PSG.

Un proche de Kimpembe critique la gestion du PSG

Une situation qui interroge. Et pour cause, le premier diagnostic ne semblait donc pas être complétement le bon et cela fait désormais plus d'un an que Presnel Kimpembe n'a pas joué. « Le staff l'a fait reprendre trop fort », regrette un proche du défenseur central dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Il faut laisser du temps pour bien cicatriser»