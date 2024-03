Mercato : Deux stars de Deschamps au PSG ? Une réponse arrive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a entamé un nouveau projet misant notamment davantage sur les joueurs français. Un changement dans la politique de recrutement qui pourrait pousser le club de la capitale à s’intéresser à Théo Hernandez et Mike Maignan. Interrogé, l’un des dirigeants de l’AC Milan s’est montré prudent concernant l’avenir de ses deux joueurs.

Un an après un mercato historique, marqué par onze arrivées bouclées, le PSG prépare encore du changement et pourrait mettre la main sur de nouveaux internationaux français, après les recrutements de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. En Italie, les noms de Mike Maignan et Théo Hernandez sont notamment cités, les deux joueurs étant sous contrat jusqu’en 2026 avec l’AC Milan.



« Souvent ce sont les joueurs qui décident de leur avenir »

L’avenir des deux protégés de Didier Deschamps pourrait donc s’écrire en pointillé, et ce n’est pas la dernière sortie de l’administrateur délégué de l’AC Milan Giorgio Furlani qui va mettre fin aux rumeurs. « Ils ont un contrat jusqu'en juin 2026, on parle de vendre ou d'acheter mais souvent ce sont les joueurs qui décident de leur avenir. Theo et Mike sont deux champions, nous espérons qu'ils resteront avec nous le plus longtemps possible et qu'ils feront encore la différence », a-t-il répondu.

