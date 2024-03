«Il est perdu», Mbappé à l’origine d’un autre gros départ au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait encore une fois connaître de nombreux changements. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé est loin d'être anodin évidemment, d'autant plus qu'il pourrait engendrer un autre départ important à savoir celui de Luis Campos. Et de le sillage du Portugais, certains de ses proches sont également sur la sellette.

Le prochain mercato du PSG s'annonce une nouvelle fois très agité. Et pour cause, il paraît désormais acté que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Un départ qu'il faudra compenser par l'arrivée de nouveaux joueurs, ce qui annonce un été très chaud.

Mbappé va partir, Campos aussi ?

D'autant plus que le départ de Kylian Mbappé pourrait en entraîner un autre majeur en interne, à savoir Luis Campos. D'après L'EQUIPE , la proximité entre le dirigeant portugais et l'attaquant français est mal vue au sein du PSG, ce qui pourrait donc précipité le départ de Campos, qui verrait donc son avenir être une nouvelle fois lié à celui de Mbappé.

Un autre proche de Campos sur la sellette