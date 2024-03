Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de cette star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival, Joshua Kimmich n'aura plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich en fin de saison. Mais le club bavarois relance totalement ce feuilleton en indiquant que le milieu de terrain allemand pourrait finalement envisager une prolongation en fonction de l'identité de son futur entraîneur.

Le prochain mercato estival promet déjà d'être agité au PSG. Et en plus du départ déjà programmé de Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger son contrat, Luis Campos commence à placer ses pions dans le sens des arrivées, avec un intérêt prononcé pour Joshua Kimmich (29 ans), le robuste milieu de terrain allemand du Bayern Munich qui n'aura plus qu'une année de contrat avec le club bavarois en juin. Mais le conseiller sportif du PSG pourrait finalement déchanter dans ce dossier...

Kimmich prêt à rempiler au Bayern ?

Interrogé par Sky , le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a totalement relancé le feuilleton Kimmich en expliquant que son protégé pourrait finalement décider de prolonger son contrat en fonction de l'identité du futur entraîneur la saison prochaine : « Il nous l'a dit très clairement : je veux savoir qui est le nouvel entraîneur avant de prendre une décision. Nous verrons s'il veut rester, et si nous le voulons aussi, ce sera finalement à Joshua de décider », assure le dirigeant allemand.

Le PSG refroidi

Le PSG prend donc un sérieux coup de froid avec Kimmich, d'autant qu'il n'est pas le seul club sur les traces de l'international allemand puisque le FC Barcelone serait également au taquet sur ce dossier. Affaire à suivre...