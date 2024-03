PSG : L'OM reçoit un coup de main pour... Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours aura lieu l’un des matchs les plus attendus de l’année, avec le Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Ancien coéquipier de Kylian Mbappé en sélection nationale et surtout ancien joueur marseillais, Adil Rami a donné quelques conseils aux hommes de Jean-Louis Gasset.

C’est l’affiche que tous les amateurs de football attendent, même si elle a un peu perdu de sa splendeur ces dernières années. Grand leader de la Ligue 1, le PSG se déplace au stade Vélodrome ce dimanche pour y affronter un OM revitalise par le départ de Gennaro Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Mais en face, il y aura un extraterrestre…

OM - PSG : Un Classico qui rentre déjà dans l'histoire ! https://t.co/UU33nUQMDl pic.twitter.com/o4peGzkGZW — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Mbappé déchaîné face à l’OM ?

Il s’agit évidemment de Kylian Mbappé, qui pourrait disputer là le dernier Classico de sa carrière, puisque son départ vers le Real Madrid est annoncé depuis plusieurs semaines. Après deux matchs sans buts avec l’équipe de France l’attaquant aura sans aucun doute l’envie de prendre sa revanche et quoi de mieux que l’OM, plus grand rival du PSG ?

« Soit tu le colles fort, et tu te sers de ta force avec tes bras pour éviter qu'il démarre, soit tu prends de l'avance »