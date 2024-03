Départ de Mbappé : Un coup de pression lancé au PSG ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de mettre un terme à son aventure au Paris Saint-Germain. L’annonce officielle est encore attendue, mais au sein du club parisien on aurait déjà commencé à préparer l’avenir sans lui, avec notamment le piste menant à Victor Osimhen star du Napoli et de la sélection nigérienne.

Qui va devenir la nouvelle star du PSG après Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ? Le départ du Français va tourner une page importante du projet QSI et les dirigeants parisiens devront sans aucun doute frapper très fort pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Et l’heureux élu pourrait venir de Serie A…

Le retour de la piste Osimhen

La presse italienne annonce depuis plusieurs semaines déjà que Victor Osimhen ferait parti des grands favoris pour remplacer Mbappé au PSG la saison prochaine. Il faut dire que l’ancien du LOSC est très apprécié au sein du club de la capitale, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il a été l’une des pistes chaudes de Luis Campos l’été dernier.

La Napoli veut que ça se fasse vite !