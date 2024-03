L'OM répond cash sur la malédiction !

Jean de Teyssière

Chaque saison, le choc entre l'OM et le PSG est attendu par de nombreux fans de football. Ce dimanche, le stade Vélodrome serait comble, battant certainement un record d'affluence, pour recevoir l'ennemi parisien, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Malgré de nombreux blessés à déplorer dans les rangs olympiens, Pau Lopez, le gardien marseillais, estime qu'il ne s'agit pas d'une excuse et que l'OM devra tout faire pour gagner.

L'OM accueillera le PSG avec une infirmerie bien fournie. Lors de la rencontre de l'équipe de France face au Chili, Jonathan Clauss s'est blessé à la cuisse et sera forfait face aux Parisiens. Au total, six joueurs ne participeront pas à ce match (Murillo, Meïté, Rongier, Onana, Sarr et donc Clauss) et ce match face à Paris risque d'être déséquilibré.

«On est bien, on est confiants»

En conférence de presse ce vendredi, le gardien de l'OM, Pau Lopez, évoque la rencontre à venir : « C’est vrai que ce n'est pas la trêve qu'on espérait. Mais on est bien, on a bien travaillé, les joueurs qui sont restés ont pu se reposer. C'est un match extraordinaire à jouer. On est bien, on est confiants. On va arriver au meilleur moment de la saison, après des débuts compliqués. On a la mentalité pour tout donner. On connait l'ambiance qu'il y aura. C'est un match pour tout donner, car c'est le mois le plus important de la saison. Pour arriver à notre objectif, il faut gagner des matchs, prendre des points. »

«Désolé, mais il n'y a pas d'excuses pour nous»