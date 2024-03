Il signe à l’OM avec un message cash sur le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l’OM où il a même été un élément majeur pendant huit ans, Mathieu Valbuena a disputé de nombreux Classicos face au PSG. Et le milieu offensif tricolore raconte qu’au moment de son transfert au club, en 2006, on lui a tout de suite fait ressentir la pression autour de ce grand choc face au rival parisien.

Dimanche soir, l’OM recevra le PSG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, et le Classico va donc reprendre ses droits au Vélodrome. Une affiche toujours aussi spéciale aux yeux des supporters marseillais, qui prennent cette affiche très au sérieux depuis toujours. C’est d’ailleurs ce que confirme Mathieu Valbuena, passé par l’OM entre 2006 et 2014, qui a ressenti la pression du Classico dès son transfert au club.

« Quand j’ai signé... »

« Quand j’ai signé à l’OM (en 2006), on m’a tout de suite parlé du Classique. On cochait ces matchs sur le calendrier. Il y avait plus de rivalité avant parce qu’il y a moins d’enjeu sportivement aujourd’hui. Paris a pris une autre dimension depuis plusieurs années. Mais ce sont toujours des grands matchs. Tous les supporters attendent le Classique », confie Valbuena au micro de RMC Sport .

« J’ai été sifflé au Parc des Princes »