OM : La révélation qui met le feu à Marseille

Comme chaque année, le journal L'Equipe a publié ses estimations sur les salaires des joueurs de Ligue 1. L'article en question paru la semaine dernière a réservé quelques surprises. En effet, pourtant très peu utilisé, Joaquin Correa percevrait une rémunération mensuelle de 450 000€. Une révélation qui a forcément suscité l'indignation des supporters de l'OM.

Recruté l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui deviendra obligatoire en cas de Top 4 en Ligue 1, Joaquin Correa n'a encore rien apporté à l'OM. Ce transfert reste une énigme car tous les attaquants ont été relancés avec les différents coachs passés cette saison. Tous, sauf Correa donc qui n'a disputé que 21 minutes en 2024. Pourtant, l'attaquant argentin perçoit le deuxième plus gros salaire de l'effectif marseillais.

Le salaire fou de Correa

D'après les informations de L'Equipe , Joaquin Correa toucherait 450 000€ par mois, soit la deuxième plus grosse rémunération pour un joueur de l'OM cette saison à égalité avec Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Seul Pierre-Emerick Aubameyang touche plus, avec un salaire estimé à 650 000€ selon L'Equipe . L'attaquant prêté par l'Inter Milan n'a toujours pas délivré la moindre passe décisive ou inscrit le moindre but. Certains supporters en viennent même à espérer que l'OM échoue en Ligue 1 pour ne pas que l'option d'achat devienne obligatoire. Car si elle le devenait, on voit mal comment l'OM pourrait se débarrasser de son flop au vu de ses exigences salariales. La soupe est bonne à Marseille et les internautes n'en croient pas leurs yeux.

«C’est un braquage à main armée»