Coup dur à l'OM, le verdict tombe

Amadou Diawara

Aligné d'entrée par Didier Deschamps ce mardi soir, Jonathan Clauss a dû quitter la pelouse du Vélodrome prématurément. En effet, le latéral droit de l'OM est sorti à cause d'une blessure dès la 11ème minute de jeu. Comme l'a communiqué la FFF, Jonathan Clauss souffre d'une déchirure de l'ischio-jambier gauche.

Remplaçant pour le choc entre la France et l'Allemagne, Jonathan Clauss avait l'occasion de gagner des points en vue de l'Euro ce mardi soir. Titularisé contre le Chili, le latéral droit de l'OM n'a malheureusement pas eu beaucoup de minutes de jeu à se mettre sous la dent.

Cadeau inattendu pour Guendouzi, l’OM va déchanter https://t.co/qSvt8AMa26 pic.twitter.com/qR7VFZSVI3 — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Jonathan Clauss s'est blessé contre le Chili

Touché dès la 11ème minute de jeu, Jonathan Clauss a dû céder sa place à Jules Kounde. Alors que l'arrière droit de 31 ans a été contraint de quitter la pelouse du Vélodrome prématurément, la FFF a annoncé le verdict concernant sa blessure. En plus de Jonathan Clauss, Eduardo Camavinga s'est également blessé lors du duel entre la France et le Chili. Et la fédération française de football a également donné des nouvelles du milieu de terrain du Real Madrid via un communiqué.

«Clauss souffre d’une déchirure de l’ischio gauche»