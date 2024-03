Vente OM : Les menaces de mort fusent en coulisses !

Thomas Bourseau

Cela fait plusieurs années à présent qu’il est question d’une éventuelle vente de l’OM dans la presse que ce soit via des investisseurs saoudiens ou bien via Rodolphe Saadé. Mais Mohamed Bouhafsi a par le passé démenti tout cela et en a fait les frais avec sa famille. Victime de menaces de mort, le journaliste de France Télévisions n’est pas un cas isolé. Explications.

Depuis 2021, le journaliste Thibaud Vézirian n’en démord pas : l’OM va être vendu par Frank McCourt. Il semble que des investisseurs saoudiens soient les heureux élus pour cette opération XXL. Et alors que Mohamed Bouhafsi, à l’époque rédacteur en chef de la section football de RMC Sport, avait nié les rumeurs de vente, le principal intéressé a révélé des menaces de mort proférées à son cercle proche.

«On a menacé mes proches»

Ce qui l’a poussé à se retirer comme Mohamed Bouhafsi en personne l’a récemment confié. « Je suis parti du foot parce que malheureusement dans ce dossier de #VenteOM qui m'a fait beaucoup de mal, on a menacé mes proches. Si demain quelqu'un vient avec une énorme offre pour Frank McCourt, il partira mais c'est pas le cas ! ».

Vézirian soutient Bouhafsi et déclare avoir été «menacé de mort personnellement, puis mis en demeure»