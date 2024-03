Cauchemar à l’OM, «c’est terrible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Eloigné des pelouses depuis plusieurs mois, Valentin Rongier semble bien parti pour tirer un trait sur le reste de cette saison 2023-2024 en raison d'une fracture de la rotule du genou gauche. Un véritable coup dur pour l'OM, et Daniel Riolo regrette amèrement cette blessure longue durée du milieu de terrain phocéen qu'il considère comme un joueur majeur.

Depuis le mois de novembre dernier, l'OM doit composer sans son capitaine, Valentin Rongier. Le milieu de terrain de 29 ans avait contracté une fracture de la rotule du genou gauche et manque depuis cruellement à son équipe. D'autant que les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le numéro 21 de l'OM...

Mercato : Il refuse une fortune après l’OM ! https://t.co/2VFpe1egIl pic.twitter.com/Oia7d5ewcv — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Fin de saison pour Rongier ?

Comme l'a annoncé L'EQUIPE lundi soir, la saison de Valentin Rongier est probablement terminée. L'ancien Nantais poursuit son travail de réathlétisation, mais le timing parait serré pour espérer le revoir sur les pelouses avant la fin de cet exercice 2023-2024.

« Terrible de s’être privé toute une année de ce joueur »