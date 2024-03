PSG : Une catastrophe est annoncée pour Luis Enrique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le FC Barcelone, Oscar Garcia connaît bien Luis Enrique. L'un des meilleurs selon l'actuel entraîneur de Louvain en Belgique. Mais selon lui, son talent ne sera pas suffisant pour permettre au PSG de remporter sa première Ligue des champions cette année, même si l'affrontement face au FC Barcelone paraît équilibré.

Pour l'heure, c'est un quasi-sans faute pour Luis Enrique. Arrivé l'été dernier au PSG pour remplacer Christophe Galtier, le technicien espagnol est encore en lice pour remporter un triplé historique (Coupe de France, Ligue des champions, Ligue 1). Nul doute qu'une performance en C1 lui permettrait d'évacuer toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines. Actuellement à Louvain en Belgique, Oscar Garcia connaît bien Luis Enrique.

Oscar Garcia impressionné par Luis Enrique

« Je connais très bien l’entraîneur et l’homme. C’est un coach qui priorise toujours le groupe par rapport aux individualités, j’espère qu’il va faire une très belle saison car c’est mon ami, je sais comment il travaille, c’est un entraîneur top donc évidemment je lui souhaite le meilleur » a confié l'ancien coach de l'ASSE et du Stade de Reims lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

« En Europe, ça sera difficile »