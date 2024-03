Luis Enrique débarque au PSG, c’est validé à l’OM

Hugo Chirossel

Après des passages à l’AS Rome, au Celta Vigo, au FC Barcelone et sur le banc de la sélection espagnole, Luis Enrique découvre un nouveau championnat depuis qu’il s’est engagé avec le PSG l’été dernier. Une arrivée validée par le gardien de l’OM Ruben Blanco, qui voit là un très bon signe pour la Ligue 1.

Après y avoir été prêté la saison passée par le Celta Vigo, Ruben Blanco a été recruté définitivement par l’OM l’été dernier, avec qui il s'est engagé jusqu'en juin 2026. Dans un entretien accordé à AS , le gardien espagnol âgé de 28 ans a donné son avis sur le championnat de France, presque deux ans après son arrivée à Marseille.

« Un championnat qui progresse à pas de géant »

« C'est un championnat qui progresse à pas de géant. Quand je suis allé là-bas, je ne connaissais pas grand-chose et j'ai été très surpris. C'est différent du championnat espagnol, moins tactique. Disons que nous ne faisons pas moins de détours. Il y a plus de transition, plus de physique, plus de un contre un, plus d'occasions de marquer. C'est très compétitif. Les stades sont très bons. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de mauvais côtés », a déclaré Ruben Blanco.

« Un grand entraîneur comme Luis Enrique vienne ici est également une bonne chose »