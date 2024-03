Mbappé - PSG : «C'est le joueur le plus complet», l’OM se lâche

Hugo Chirossel

À deux jours du Classique entre l’OM et le PSG, Ruben Blanco s’est confié dans un entretien accordé à la presse espagnole. La doublure de Pau Lopez s’est notamment exprimée sur Kylian Mbappé, pour qui il a une grande admiration et qu’il considère comme le joueur le plus complet du football actuel.

« C'est le fer de lance de l'équipe nationale, du PSG »

« Pour la France, c'est un emblème. C'est le fer de lance de l'équipe nationale, du PSG.... C'est un grand joueur, je ne vais rien découvrir. Il est super différent, très physique, avec un un contre un spectaculaire, c'est un buteur… », a déclaré Ruben Blanco.

« C'est le joueur le plus complet du football actuel »