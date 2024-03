Le PSG a l'un des «trois meilleurs joueurs du monde», l'OM balance

Hugo Chirossel

Dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse à deux jours du Classique, il a notamment été demandé à Jean-Louis Gasset s’il avait un plan pour contrer Kylian Mbappé, qu’il considère comme un des trois meilleurs joueurs du monde.

La tâche s’annonce compliquée pour l’OM. Alors qu’ils reçoivent le PSG dimanche soir, les Olympiens doivent composer avec plusieurs blessures dans son effectif, comme l’a confirmé Jean-Louis Gasset ce vendredi en conférence de presse. C’est surtout la défense marseillaise qui est touchée, elle qui aura la tâche d’arrêter Kylian Mbappé.

« Un des trois meilleurs joueurs du monde »

Face aux médias, il a justement été demandé à Jean-Louis Gasset s’il avait un plan pour stopper Kylian Mbappé. « Je ne sais pas s’il y a un plan pour un joueur comme ça. On s’en rendra compte quand il sera parti qu’on avait quand même affaire à un des trois meilleurs joueurs du monde », a répondu l’entraîneur de l’OM.

« Déjà, je ne sais pas s’il va jouer »