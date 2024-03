PSG : Il prédit un grand danger face à l'OM !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir aura lieu le 108ème Classique de l’histoire du championnat de France. Le PSG, confortable leader de Ligue 1 se rend donc au Vélodrome dans la peau du favori. Mais pour José Anigo, ancien joueur et entraîneur de l’OM, les Phocéens auront clairement leur mot à dire dans ce choc face au rival.

La Ligue 1 à l’honneur ce week-end. Pour la 108ème fois de leur histoire, le PSG et l’OM vont s’affronter à l’occasion du « Classique », rencontre la plus suivie de France. Larges vainqueurs au Parc des Princes en septembre dernier (4-0), les Parisiens abordent ce match avec une certaine confiance, bien que cette fois-ci, le contexte est bien différent pour l’OM. Avec Jean-Louis Gasset, Marseille a retrouvé de l’allant, et pourra compter sur l’appui sans faille du Vélodrome dimanche soir (20h45).

« Sur un match à Marseille les forces vont se niveler »

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi, José Anigo s’est lâché sur ce duel toujours aussi passionnant : « C’est toujours pareil. Depuis quelques années, Paris est tellement puissant et au-dessus des autres équipes. Tu sais dès le début de championnat qu’il y a le PSG et le reste. L’OM arrive à rivaliser et faire de bonnes choses depuis deux-trois ans en titillant le PSG. C’est plus compliqué cette année, il y a eu quelques couacs, mais sur un match à Marseille les forces vont se niveler » , a ainsi confié l’ancien joueur et entraîneur de l’OM (2001, 2004, puis 2013-2014).

« Quand tu portes ce maillot, il y a quelque chose de fort »