PSG - Mbappé : Un gros problème annoncé en direct ?

Largement pointé du doigt pour son attitude et son niveau de jeu affiché lors des deux derniers matchs de l’équipe de France face à l’Allemagne et le Chili, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques. Et Jérôme Rothen, qui refuse de s’acharner sur l’attaquant du PSG, s’interroge malgré tout sur ce malaise Mbappé.

Muet et peu en vue lors des deux matchs amicaux disputés ces derniers jours par l’équipe de France contre l’Allemagne (0-2, samedi soir) et le Chili (3-2, mardi soir), Kylian Mbappé a été l’une des grandes déceptions de ce rassemblement. Christophe Dugarry a sèchement taclé l’attaquant du PSG sur RMC Sport , lui reprochant de mal choisir ses matchs, et Jérôme Rothen lui a répondu sur le cas Mbappé.

« Il n’est pas toujours concerné avec le PSG »

« Choisir ses matchs, c’est un grand mot (…) C’est trop facile de dire qu’il n’est pas bon parce qu’il a choisi son match. Moi je trouve que ça le rend plus humain. J’étais le premier à le critiquer après son match de samedi contre l’Allemagne, dans son attitude. (…) Mais je ne pense pas que ce soit son tempérament de choisir ses matchs. C’est jusque que Kylian Mbappé est comme ça. On ne peut pas dire qu’il est toujours ultra concerné avec le PSG. Mais à tous les matchs il a envie d’être décisif. A chaque fois qu’il est sur le terrain, il a envie de briller. Mais son attitude est comme ça. Après, peut-être que là c’était poussé à l’extrême... », indique l’ancien joueur du PSG au micro de RMC Sport .

Mbappé, « un problème d’attitude » ?