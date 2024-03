PSG : Luis Enrique sauve un transfert à 95M€ ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani semble petit à petit retrouver sa forme optimale. En attestent ses deux dernières sorties avec l’équipe de France et le PSG. Récemment, Luis Enrique conseillerait beaucoup Kolo Muani sur son placement. En outre, le coach du Paris Saint-Germain lui communiquerait sa satisfaction aux entraînements.

Luis Enrique a, comme Randal Kolo Muani, débarqué au PSG à la dernière intersaison. Le technicien espagnol a vu l’international français déposer ses valises en toute fin de mercato, non pas en raison du travail de recrutement effectué par le conseiller football du PSG qu’est Luis Campos, mais plus grâce au forcing du président Nasser Al-Khelaïfi en coulisses comme révélé par L’Équipe dans ses colonnes du jour ce jeudi.

Kolo Muani travaille sa palette à l’entraînement

Après plus d’une demi-saison passée au PSG, Randal Kolo Muani ne parvient pas à concrètement s’imposer au sein du onze de départ de Luis Enrique dans lequel un véritable turn-over s’est mis en place au Paris Saint-Germain. Baladé sur le front de l’attaque à gauche ou dans l’axe, Kolo Muani a récemment travaillé ses aptitudes d’attaquant à l’entraînement avec le PSG d’après Le Parisien , que ce soit au niveau du jeu combiné ou des décrochages.

Luis Enrique donnerait des conseils à Randal Kolo Muani