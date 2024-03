PSG : Une recrue à 90M€ flambe, que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG contre 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani n’a pas connu une première saison facile au sein du club parisien. Le buteur de 25 ans se cherche encore, et cela se ressent dans ses performances. Néanmoins, l’ancien du FC Nantes a retrouvé des couleurs avec l’équipe de France mardi soir. De quoi laisser présager une titularisation du numéro 23 face à l’OM dimanche soir pour Luis Enrique ?

Randal et les autres. En difficulté pour sa première saison au PSG, Randal Kolo Muani s’est distingué en équipe de France. Mardi soir, l’attaquant parisien a livré une copie quasi parfaite face au Chili en amical (3-2). Buteur, passeur décisif, et dans tous les bons coups, le Français recruté 90M€ par le PSG l’été dernier pourrait poursuivre sur sa lancée en club. D’ailleurs, le principal intéressé confirmait que cette prestation lui avait fait du bien : « Le coach m’a fait confiance et ça m’a réussi. Ça m’a fait du bien et je suis très fier de moi. Je suis en train de prendre de la confiance de jour en jour. Je vais continuer comme ça et ça sera parfait pour l’avenir » .

Le PSG récupère un phénomène à 90M€ ? https://t.co/qvNM0yzOG8 pic.twitter.com/zyOXukiMOH — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Konaté espère que Kolo Muani va « tout arracher avec le PSG »

Même son de cloche du côté d’Ibrahima Konaté, pas surpris par Randal Kolo Muani : « Il ne m’a pas surpris. Il a eu un début de saison assez difficile avec le PSG mais je pense qu’il a montré à tout le monde ses qualités. J’espère que ça va lui donner une confiance supplémentaire et qu’il va, excusez-moi, du terme tout arracher avec le PSG » . Une belle performance donc pour le joueur de 25 ans, qui va retrouver le Vélodrome dès dimanche avec le PSG. En effet, Le club parisien va affronter l’OM en clôture de la 27ème journée de Ligue 1.

Luis Enrique va faire tourner face à l’OM, opportunité en or pour Kolo Muani ?