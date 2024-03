OM : Ce joueur de Gasset promet l’enfer au PSG

Hugo Chirossel

Largement battu au match aller (4-0), l’OM reçoit le PSG dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Si son équipe n’est pas favorite, Ruben Blanco a affiché une grande confiance à l’approche du Classique. La doublure de Pau Lopez est persuadée que les Olympiens vont s’imposer.

L'hécatombe à laquelle doit faire face l’OM avant la réception du PSG ne semble pas inquiéter Ruben Blanco. Ce dernier s’est confié à AS à deux joueurs du Classique, qu’il n’hésite pas à comparer au Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Il dénonce un problème avec la star de l'OM https://t.co/YFATvmjyKT pic.twitter.com/vYgKS7229t — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

« Ça a la dimension du Clasico en Espagne »

« C'est comme un Clasico en Espagne. Il y a beaucoup de rivalités à Marseille avec Nice, Saint-Étienne, mais logiquement contre le PSG ça a la dimension du Clasico en Espagne. Beaucoup de tension, une rivalité maximale. C'est un match à fort enjeu », a déclaré Ruben Blanco.

« Je pense d'ailleurs que nous allons le gagner »