L’OM annonce un renfort surprise !

Ce dimanche, l'OM affrontera le PSG dans ce choc de la 27ème journée de Ligue 1. Les Parisiens iront au Vélodrome pour tenter de battre une équipe décimée par les blessures. Jean-Louis Gasset est donc obligé d'innover et l'ancien adjoint de Luis Fernandez et Laurent Blanc au PSG a peut-être trouvé la solution en allant chercher dans la réserve le défenseur central de 29 ans, Stéphane Sparagna.

Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM, les Marseillais ont retrouvé des couleurs, enchaînant notamment cinq victoires de suite. Depuis quelques matchs, les joueurs de l'OM semblaient être de plus en plus fatigués physiquement et la trêve n'a rien arrangé. Jean-Louis Gasset est donc obligé d'innover.

« Stéphane Sparagna s'entraîne avec nous depuis notre arrivée»

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, a annoncé un renfort étonnant pour le match face au PSG : « Stéphane (Sparagna) s'entraîne avec nous depuis notre arrivée. Il est avec nous, il a une mentalité merveilleuse. Il est utile. »

«On essaie d'avoir une idée de génie ou trouver une perle»