PSG : Luis Enrique fait dégoupiller Riolo en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Luis Enrique faisait son retour sur Twitch. L’occasion pour l’entraîneur du PSG d’évoquer le choc contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Mais surtout, le technicien espagnol a rappelé son amour pour le Barça, ce qui a passablement agacé Daniel Riolo.

Après plus d'un an d'absence, Luis Enrique a fait son retour sur sa chaîne Twitch . Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG a effectivement organisé un live afin d'annoncer la création d'une association en hommage à sa fille décédée alors qu'elle avait neuf ans. Mais Luis Enrique a également répondu à certaines questions sur le PSG en marge du choc contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions.

Luis Enrique s'enflamme pour le FC Barcelone

« Combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG ? Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute. Et pas seulement au PSG, mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal… », confiait l’entraîneur du PSG sur son live Twitch . Et cela n’a pas du tout plu à Daniel Riolo, qui ne comprend pas que Luis Enrique puisse déclarer sa flamme à un club adverse de cette manière.

«Ferme-là, on sait que tu viens du Barça et que c’est ton club»