Mercato : Une star se lâche sur son transfert au PSG

Axel Cornic

Recruté libre en 2021, Gianluigi Donnarumma a connu des périodes assez compliquées au Paris Saint-Germain, se retrouvant régulièrement en première ligne face aux critiques. Mais les choses semblent commencer à changer, puisque l’Italien s’affirme comme l’un des grands leaders de l’équipe parisienne, avec plusieurs prestations très abouties ces dernières semaines.

Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro et futur crack mondial, Gianluigi Donnarumma a décidé en 2021 de se lancer dans sa première aventure à l’étranger. Un choix qui ne s’est pas révélé payant tout de suite, puisque le gardien de but a mis du temps à convaincre au sein du PSG et même maintenant, il ne semble pas encore faire l’unanimité.





Mercato - PSG : L'OM interpelle Mbappé avant son transfert https://t.co/YHeqpt4haV pic.twitter.com/5fFOTEUwUM — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« Changer de ville et s’habituer à une nouvelle vie n’est jamais facile »

Dans un long entretien accordé au magazine Sportweek , il est notamment revenu sur son arrivée au PSG, à seulement 22 ans. « Changer de ville et s’habituer à une nouvelle vie n’est jamais facile, et je parle surtout pour l’impact extra sportif » a déclaré l’international italien, devenu depuis quelques années le nouveau capitaine de la Squadra Azzurra.

La vie parisienne de Donnarumma